Мень: введение контрсанкций в отношении США не отразится на строительной отрасли

По мнению министра, при возведении стандартного жилья не используются импортные технологии и материалы

Глава Минстроя Михаил Мень уверен, что в случае введения Россией контрсанкций в отношении США отечественной строительной отрасли ничего не угрожает. При возведении стандартного жилья не используются импортные технологии и материалы. К тому подрядчики стремятся и при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Как сообщает «РИА-недвижимость», так министр отреагировал на внесение в нижнюю палату Госдумы законопроекта о контрсанкциях в отношении США. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

«Мы успели вовремя импортозаместиться и сейчас практически полностью защищены. Не видим никаких рисков, и у нас нет никаких опасений», — цитирует его слова агентство.