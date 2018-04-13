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13 Апрель, 2018


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Мень: введение контрсанкций в отношении США не отразится на строительной отрасли

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в: Новости
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По мнению министра, при возведении стандартного жилья не используются импортные технологии и материалы

Михаил Мень
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Источник изображения: kazned.ru

Глава Минстроя Михаил Мень уверен, что в случае введения Россией контрсанкций в отношении США отечественной строительной отрасли ничего не угрожает. При возведении стандартного жилья не используются импортные технологии и материалы. К тому подрядчики стремятся и при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Как сообщает «РИА-недвижимость», так министр отреагировал на внесение в нижнюю палату Госдумы законопроекта о контрсанкциях в отношении США. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

«Мы успели вовремя импортозаместиться и сейчас практически полностью защищены. Не видим никаких рисков, и у нас нет никаких опасений», — цитирует его слова агентство.

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