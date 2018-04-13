Смольный: на подземный тоннель под «переходом смерти» необходимо 30 млн рублей

Деньги могут найти в рамках осенней корректировки бюджета

По оценкам специалистов КРТИ, строительство подземного тоннеля под «переходом смерти» в Приморском районе на Туристкой улице оценивается в 30 млн рублей. Эти деньги на реализацию проекта, в котором готова участвовать РЖД, могут заложить в городском бюджете в рамках его весенней корректировки.

Как сообщает ПД по ссылкой на главу КРТИ Сергея Харлашкина, пока с РЖД имеется только устная договоренность, но вопрос всестороннее прорабатывается. Компания готова участвовать в строительстве тоннеля с городом в соотношении 50 на 50.

Впрочем, конкретные сроки пока не называются. Напомним, что у петербуржцев существующая дорога получила название «переход смерти». Только за 2017 год здесь погибли 7 человек. С инициативой о строительстве тоннеля депутат ЗакСа Михаил Амосов выступил в середине января этого года. Затем стало известно, что около перехода включили светодиодную подсветку.