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13 Апрель, 2018


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Смольный: на подземный тоннель под «переходом смерти» необходимо 30 млн рублей

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в: Новости
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Деньги могут найти в рамках осенней корректировки бюджета

фото взята из группы В Контакте Соседи СПЧ. Приморский район https://vk.com/sosedi_kvartala

По оценкам специалистов КРТИ, строительство подземного тоннеля под «переходом смерти» в Приморском районе на Туристкой улице оценивается в 30 млн рублей. Эти деньги на реализацию проекта, в котором готова участвовать РЖД, могут заложить в городском бюджете в рамках его весенней корректировки.

Как сообщает ПД по ссылкой на главу КРТИ Сергея Харлашкина, пока с РЖД имеется только устная договоренность, но вопрос всестороннее прорабатывается. Компания готова участвовать в строительстве тоннеля с городом в соотношении 50 на 50.

Впрочем, конкретные сроки пока не называются. Напомним, что у петербуржцев существующая дорога получила название «переход смерти». Только за 2017 год здесь погибли 7 человек. С инициативой о строительстве тоннеля депутат ЗакСа Михаил Амосов выступил в середине января этого года. Затем стало известно, что около перехода включили светодиодную подсветку.

 

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