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13 Апрель, 2018


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Смольный дал добро на строительство высоток на месте бывшего химзавода «Пигмент»

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в: Новости
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Но только если девелопер сдержит свои обязательства по возведению социальных объектов

Комиссия по землепользованию и застройке Смольного дала добро компании Setl Сity на увеличение высотности планируемой жилой застройки на землях бывшего химзавода «Пигмент» на Октябрьской набережной. Девелопер планирует построить здесь около 300 тысяч кв. метров жилья, школу и 2 детских сада. Теперь компания сможет возвести дома высотой до 58 метров, сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

Вместе с тем, глава строительного блока Смольного потребовал осуществлять контроль возведения объектов социального назначения на всех этапах строительства.

Напомним, о том, что Setl Сity закрыла сделку по приобретению 27,5 га земель «Пигмента» стало известно в конце января этого года. Продавцом выступил собственник предприятия Геннадий Агафонов. За землю застройщик заплатил около 4 млрд рублей

К реализации проекта девелопер обещает приступить уже летом этого года. Объем инвестиций в проект оценивается в 20 млрд рублей.

Однако перед началом строительства девелоперу предстоит провести рекультивацию пятен. На эти цели придется потратить около 1 млрд рублей.

На участке находятся два объекта культурного наследия 19 века: производственное здание с дымовой трубой Киновиевского ультрамаринового завода и особняк Г.И.Веге.

«Компания Setl Cityберет на себя обязательства по сохранению этих объектов», — заявляли ранее в пресс-службе застройщика.

Отметим, что Октябрьская набережная стала одним из центров редевелопмента в Петербурге. Здесь, например, «ЛСР. Недвижимость Северо-Запад» реализует масштабный проект ЖК «Цивилизация».

 

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