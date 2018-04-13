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13 Апрель, 2018


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Полтавченко рассказал о срезанных с Красносельско-Калининской линии метро миллиардах

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в: Новости
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Оказывается, это были резервные деньги, которые можно было «перебросить» без ущерба для реализации планов по развитию подземки

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил на запрос депутата ЗакСа Алексея Цивилева о «срезанных» 4,1 млрд рублей в 2018 году со строительства Красносельско-Калининской ветки метро. Напомним, изначально на ее возведение хотели потратить в этом году 7 млрд рублей. По мнению Алексея Ковалева, как в Калининском, так и Красносельском районе петербуржцы с нетерпением ждут появления новых станций, а проблема не решается десятилетиями. Между тем, в удаленных от метро районах строится все больше нового жилья.

«Считаю, что такое решение принято не в интересах жителей Красносельского района, имеющего один из самых высоких показателей по строительству нового жилья и не имеющего на своей территории ни одной станции метрополитена», — отмечал в своем запросе депутат.

Как сообщает ЗакС. ру, в ответе народному избраннику Георгий Полтавченко пояснил, что 4,1 млрд рублей (на перегон от «Юго-Западной» до «Путиловской») были изначально резервными в городской Адресной инвестиционной программе (АИП). При ее формировании, в случае необходимости, уже тогда город был готов перенаправить деньги на Фрунзенский радиус.

При этом сокращение финансирование ККЛ никак не повлияет на сроки ввода «Юго-Западной» и  «Путиловской». Как и прописано в контракте, их сдадут к 30 июня 2022 года.

При этом согласно откорректированной схеме метро участок ККЛ от «Юго-Западной» с промежуточными станциями «Брестская», «Петергофское шоссе» («Балтийская жемчужина») до «Сосновой поляны» сдадут на год раньше, чем планировалось до этого: к 2027 году.

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