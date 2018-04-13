Полтавченко рассказал о срезанных с Красносельско-Калининской линии метро миллиардах

Оказывается, это были резервные деньги, которые можно было «перебросить» без ущерба для реализации планов по развитию подземки

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил на запрос депутата ЗакСа Алексея Цивилева о «срезанных» 4,1 млрд рублей в 2018 году со строительства Красносельско-Калининской ветки метро. Напомним, изначально на ее возведение хотели потратить в этом году 7 млрд рублей. По мнению Алексея Ковалева, как в Калининском, так и Красносельском районе петербуржцы с нетерпением ждут появления новых станций, а проблема не решается десятилетиями. Между тем, в удаленных от метро районах строится все больше нового жилья.

«Считаю, что такое решение принято не в интересах жителей Красносельского района, имеющего один из самых высоких показателей по строительству нового жилья и не имеющего на своей территории ни одной станции метрополитена», — отмечал в своем запросе депутат.

Как сообщает ЗакС. ру, в ответе народному избраннику Георгий Полтавченко пояснил, что 4,1 млрд рублей (на перегон от «Юго-Западной» до «Путиловской») были изначально резервными в городской Адресной инвестиционной программе (АИП). При ее формировании, в случае необходимости, уже тогда город был готов перенаправить деньги на Фрунзенский радиус.

При этом сокращение финансирование ККЛ никак не повлияет на сроки ввода «Юго-Западной» и «Путиловской». Как и прописано в контракте, их сдадут к 30 июня 2022 года.

При этом согласно откорректированной схеме метро участок ККЛ от «Юго-Западной» с промежуточными станциями «Брестская», «Петергофское шоссе» («Балтийская жемчужина») до «Сосновой поляны» сдадут на год раньше, чем планировалось до этого: к 2027 году.