УК «Эксплуатация ГС-СПб» от компании «Главстрой- СПБ» возглавил Андрей Малеев

В круг обязанностей нового топ-менеджера будет входить повышение качества предоставляемых управляющей компанией услуг

Решение о назначении Андрея Малеева на должность генерального директора «Эксплуатации ГС-СПб» принято Советом директоров в связи с окончанием действия контракта с предыдущим руководителем компании. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

В круг обязанностей нового топ-менеджера будет входить управление построенными жилыми комплексами, содержание и эксплуатация инженерных сетей и оборудования, повышение качества предоставляемых управляющей компанией услуг, выстраивание эффективного диалога с жителями.

Андрей Малеев окончил Норильский индустриальный институт, прошел профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете по направлению «Экономика и управление на предприятии строительства». Имеет многолетний опыт работы на руководящих позициях в крупных компаниях производственного и строительного секторов. Умеет выявить недостатки в бизнес-процессах и повысить эффективность работы всех подразделений предприятия. До назначения на позицию генерального директора управляющей компании занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам «СМУ-Северная долина», входящего в холдинг «Главстрой-СПб».

Генеральный директор «Главстрой-СПб»Александр Лелин выразил уверенность, что

с назначением Андрея Малеева дочерняя структура будет еще больше соответствовать параметрам западной модели управления домами, для которой характерны планово-предупредительное обслуживание оборудования, инженерной инфраструктуры, лифтового хозяйства и акцент на безаварийной работе систем жизнеобеспечения.

ООО «Эксплуатация ГС-СПб» управляет жилыми комплексами компании «Главстрой-СПб» – «Северная долина», «Юнтолово» и «Панорама-360».