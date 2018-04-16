жк днепропетровская 37

16 Апрель, 2018


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Улицы Петербурга начали мыть от пыли и грязи в круглосуточном режиме

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в: Новости
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У дорожных предприятий официально закончился зимний сезон

Апрельское потепление на прошлой недели позволило дорожникам перейти к круглосуточном режиму уборки улиц и тротуаров от грязи и пыли. Во время ночных заморозков такие работы проводить было нельзя. Город мыли от пыли только днем.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, всего за прошедшую неделю с улиц вывезли 8,5 тысяч тонн грязи и пыли, более 1 тысячи тон бытового мусора.

Дорожники на мойку улиц израсходовали более 50 тысяч кубометров воды.

Накануне от грязи и пыли убрали 4-ю и 5-ю линии Васильевского острова, улицу Кораблестроителей, Большую Пушкарскую улицу, Константиновский проспект, проспект Обуховской обороны, улицы Некрасова, Инженерную, Пестеля, переулок Радищева, улицу Типанова, проспект Славы, Днепропетровскую улицу и Растанный переулок, Серебряков переулок, Тихорецкий проспект, улицу Карбышева, Литовскую улицу и другие.

В понедельник, 16 апреля от грязи очищают Ярославскую улицу, набережную Мойки. Работы ведутся в Кузнечном переулке, на Апрельской улице, улице Дыбенко, Товарищеском проспекте, Краснопутиловской улице, проспекте Маршала Захарова, Петергофском шоссе, улице Покрышева, 1-м Муринском проспекте и т.д.

При этом с понедельника, 16 апреля, в Северной столице для дорожников официально закончился зимний сезон.

 

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