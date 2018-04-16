В Петербурге 17, 18 и 19 апреля введут новые ограничения движения

Проблемы у водителей возникнут на Богатырском проспекте и на улице Седова

В Северной столице со вторник, 17 апреля, вводятся новые ограничения движения. Как уточнили в пресс-службе ГАТИ, ограничения ожидают водителей также 18 и 19 апреля.

По Туристкой улице от Богатырского проспекта до Камышовой улице временно ограничат движение с 17 апреля по 26 мая. На этом участке займутся прокладкой тепловой сети.

Движение ограничат по проспекту Стачек у проспекта Маршала Жукова. Там ограничения вступят в силу с 18 апреля по 15 мая.

С 19 апреля по 13 мая будет закрыто движение по улице Седова от Ивановской улицы до бульвара Красных Зорь, перекрестку улицы Седова и бульвара Красных Зорь и по улице Седова от улицы Полярников до Ивановской улицы.