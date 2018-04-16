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16 Апрель, 2018


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Канал Грибоедова перекроют на время большого футбола

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в: Новости
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Часть водного маршрута ограничат с 12 июня по 17 июля

Фото: wikimedia.com

В Санкт-Петербурге будет ограничено движение по каналу Грибоедова на весь период чемпионата мира по футболу-2018. Частью водного маршрута пришлось пожертвовать ради безопасности. Об этом пишет «Фонтанка».

Заместитель главы комитета по транспорту Алексей Львов отметил, что закрытие канала Грибоедова станет самым продолжительным в графике мероприятий к футбольному турниру.

Движение от Невского проспекта до реки Мойки будет ограничено с 12 июня по 17 июля.

Подобное решение было принято по настоятельной рекомендации правоохранителей и обусловлено соображениями безопасности. Напомним, что фан-зона мундиаля на ЧМ-2018 будет располагаться на Конюшенной площади.

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