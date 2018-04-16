жк днепропетровская 37

16 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Ночью в Петербурге разведут четыре моста

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Разводки ожидают Дворцовый, Биржевой, Тучков и Благовещенский мосты

Фото: wikimedia.com

В ночь с понедельника на вторник, 17 апреля, в Северной столице будут разведены четыре моста. Об этом рассказали в пресс-службе «Мостотреста».

Дворцовый мост раскроют в 1:10, в 2:50 до 3:10 мост сведут, а затем вновь разведут до 5 утра.

Движение по Благовещенскому мосту будет возможно до 1:25, сведут его вместе с Дворцовым.

Биржевой мост перекроют с 1:00 до 4:55 без временной сводки, а Тучков мост разведут с 2:00 до 5 утра. Впрочем, эту переправу все же сведут на 40 минут – с 2:55.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X