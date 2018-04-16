Ночью в Петербурге разведут четыре моста

Разводки ожидают Дворцовый, Биржевой, Тучков и Благовещенский мосты

В ночь с понедельника на вторник, 17 апреля, в Северной столице будут разведены четыре моста. Об этом рассказали в пресс-службе «Мостотреста».

Дворцовый мост раскроют в 1:10, в 2:50 до 3:10 мост сведут, а затем вновь разведут до 5 утра.

Движение по Благовещенскому мосту будет возможно до 1:25, сведут его вместе с Дворцовым.

Биржевой мост перекроют с 1:00 до 4:55 без временной сводки, а Тучков мост разведут с 2:00 до 5 утра. Впрочем, эту переправу все же сведут на 40 минут – с 2:55.