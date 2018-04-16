Комиссия не нашла серьезных нарушений при строительстве «Новокрестовской»

Запуск тестового поезда был отложен из-за мелких недочетов

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тестовый запуск поезда на станции метро «Новокрестовская» будет отложен на неделю.

Как объяснили представители «Метростроя» и «Петербургского метрополитена», серьезных нарушений на «Новокрестовской» комиссия не нашла, а запуск был перенесен из-за мелких недочетов. Проблемы касались электрики и путейных работ. Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Если бы там были серьезные замечания, мы бы уже сегодня сообщили, что пуск станции 29 апреля не состоится», — добавили в «Метрострое».

Новая станция должна открыться 29 апреля. Тестировать «Новокрестовскую» будут футбольными фанатами на матче «Зенита» — ЦСКА. Эта станция также входит в список объектов, необходимых Санкт-Петербургу для проведения Чемпионата мира по футболу.