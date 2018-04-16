За ливнёвку на «Зенит-Арене» недоплатили 46,5 млн рублей

Всплыло…

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области заставил ООО «Проектное агентство» заплатить в пользу АО«Производственное объединение «Возрождение» 38,22 млн руб. основного долга и 8,37 млн руб. пени.

ПО «Возрождение» по заказу ООО «Проектное агентство» выполнило комплекс работ по монтажу водоотводного лотка на лестницах холма на объекте «Строительство футбольного стадиона в Западной части Крестовского острова. Договор подряда между компаниями был подписан в сентябре 2016 года, его стоимость 99,76 млн руб., документы о выполнении контракта были подписаны в сентябре-декабре того же 2016 года.

Так как работы не были оплачены в полном объеме, подрядчик обратился в суд.

Интересно, что в апреле 2017 года компания с похожим названием ЗАО «Проектное агентство» была признана победителем (как единственный поставщик) в конкурсе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на выполнение работ по благоустройству намывной территории около стадиона за 791,2 млн руб.

Впрочем, прямой связи между фирмами выяснить не удалось — зарегистрированы они по разным адресам, имеют различных учредителей и руководителей.

Но хотя есть косвенная ООО «Проектное агентство» имеет в портфеле выполненный контракт с «Водоканалом СПб» на ремонт и обслуживание оборудования на сумму 9,2 млн руб.

Любопытно, что как раз работа ливневой канализации была предметом отдельной критики Смольного к предыдущему подрядчику — «Трансстрою». Еще в 2015 году, во время одного из объездов, перед делегатами ливневая канализация начала активно исторгать из себя мусор, грязную воду и нечистоты.