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16 Апрель, 2018


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Исаакиевский собор очистят от строительных лесов до 1 июня

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в: Новости
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Работы внутри фонарика собора продолжатся до конца года

Фото: pixabay.com

До 1 июня 2018 года на вершине Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге уберут реставрационные леса, работы внутри фонарика будут продолжаться до конца года. Об этом рассказал представитель компании-подрядчика Петр Щедрин.

«Сейчас на самой верхней точке Исаакия, на высоте 102 метров, ведется реставрация облицовки фонарика. Леса, которые вы сейчас видите на фонарике, будут разобраны к 1 июня — это первый этап реставрации, другие работы будут вестись внутри фонарика до конца года», — цитирует специалиста «Интерфакс».

К конце текущего года в планах строителей утепление внутреннего купола собора. В южной части храма пока идет реставрация интерьеров и монументальной живописи, которые последний раз реставрировались аж в 1960-х годах, отметил Щедрин.

В 2009 году в ходе обследования несущих конструкций фонарика Исаакиевского собора были обнаружены дефекты и повреждения элементов его конструкции. Два года назад на вершине соборы появились леса, что позволили сделать обширные вскрытия для обследования облицовки и кровли креста.

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