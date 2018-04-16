Вице-губернатор Игорь Албин отказался от Telegram

Петербургский политик написал об этом в Facebook

Вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин с понедельника, 16 апреля, отказался использовать мессенджер Telegram. Об этом политик написал на своей официальной странице в Facebook.

«Сегодня в Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. На основании этого судебного решения, будучи законопослушным гражданином Российской Федерации, прекращаю использование Telegram-канала. Спасибо всем моим подписчикам и коллегам. Все, кому интересна моя позиция, человека и управленца, смогут с ней ознакомиться на Facebook, ВКонтакте, YouTube и др. Остаюсь на связи!», — говорится в сообщении Албина.

Напомним, 13 апреля Албин на своей странице в Twitter написал, что пока воздержится от удаления сервиса.

«Поскольку я живу и работаю в России, зарубежной аудитории у меня нет и секретов нет, от удаления мессенджера пока воздержусь. Но активность в социальных сетях смещаю. Время показало, что Telegram канал был наиболее востребован СМИ. Его любят и цитируемость оказалось самой высокой», — написал вице-губернатор.

Добавим, что решение заблокировать Telegram на территории России было вынесено Таганским судом Москвы в минувшую пятницу, 13 апреля.