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17 Апрель, 2018


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В Петербурге побили рекорд по количеству утилизированного снега

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в: Новости
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Снежный «урожай» побил рекорд сезона 2015-2016 годов

Фото: pixabay.com

Представители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подвели итоги работы стационарных снегоплавильных пунктов в зимнем сезоне 2017-2018 годов. В пресс-службе отметили, что город на Неве этой зимой поставил новый «снежный» рекорд.

За зиму снегоплавильные и снегоприемные пункты приняли 2 277 081, 52 кубометров снежных масс. Из них 1 653 274, 12 кубометров было расплавлено на стационарных снегоплавильных пунктах, а 623 807,40 кубометров – на снегоприемных пунктах.

Для сравнения, в зимний сезон 2-16-2017 годов было обработано 1 миллион 341 тысяча кубических метров снега. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2015-2016 годов. Тогда снегоплавильные пункты города приняли 1 миллион 433 тысячи кубометров снега.

Всего в Санкт-Петербурге работаю 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов общей производительностью 101,5 тысяч кубометров снега в сутки.

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