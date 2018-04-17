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17 Апрель, 2018


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Петербургское метро в отличие от Игоря Албина останется в Telegram

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в: Новости
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Пресс-служба Петербургского метрополитена проинформировала, что продолжит публиковать новости на своем официальном канале в мессенджере Telegram

Фото: maxpixel.net

 

«В настоящий момент Петербургский метрополитен использует для информирования в социальных сетях телеграм-канал @spbmetro и телеграм-канал @spbmetropolitan, а также официальную группу в Facebook . Для размещения фотографий используются инстаграм-аккаунты @metrospbphoto и @metro178», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что другие аккаунты и мессенджеры, использующие логотип подземки, могут публиковать ложную информацию и никакого отношения к метрополитену не имеют.

Таким образом, метрополитен Северной столицы решил остаться в сервисе, который ранее был заблокирован Роскомнадзором.

Напомним, накануне от использования Telegram отказался вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Решение заблокировать Telegram на территории России было вынесено Таганским судом Москвы в минувшую пятницу, 13 апреля.

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