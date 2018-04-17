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17 Апрель, 2018


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На «Волгоград Арене» строители забыли доделать туалеты

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в: Новости
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Спортивный объект, судя по всему, еще не готов принят болельщиков со всего мира

Фото: ru.fifa.com

Пользователи социальных сетей активно обсуждают туалетные комнаты, появившиеся на стадионе в Волгограде, который в скором времени должен принять матчи чемпионата мира по футболу-2018.

На эскизах с официального сайта FIFA «Волгоград Арена» выглядит просто замечательно, но в Facebook появились фотографии не самых гламурных и аккуратных уборных этого спортивного сооружения.

Фото: facebook.Николай Смурнов

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Петербург, Сочи, Казань, Самара, Калининград, Саранск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург и Волгоград.

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