На «Волгоград Арене» строители забыли доделать туалеты

Спортивный объект, судя по всему, еще не готов принят болельщиков со всего мира

Пользователи социальных сетей активно обсуждают туалетные комнаты, появившиеся на стадионе в Волгограде, который в скором времени должен принять матчи чемпионата мира по футболу-2018.

На эскизах с официального сайта FIFA «Волгоград Арена» выглядит просто замечательно, но в Facebook появились фотографии не самых гламурных и аккуратных уборных этого спортивного сооружения.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Петербург, Сочи, Казань, Самара, Калининград, Саранск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург и Волгоград.