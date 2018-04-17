В воскресенье петербургские электрички провезут велосипедистов бесплатно

Акция посвящена открытие велосезона

В воскресенье, 22 апреля, на территории шести регионов России, в том числе и в Петербурге, в честь дня открытия велосезона плата за провоз велосипедов в пригородных поездах взиматься не будет.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Кроме Петербурга и Ленинградской области пассажирам разрешат не оплачивать проезд для двухколесного транспорта в республике Карелия, а также в Псковской, Новгородской и Мурманской областях.

В остальные дни за провоз велосипеда придется заплатить. В Петербурге эта плата составляет 41,60 рубля, на территории Ленобласти – 35,70 рубля. В электропоездах «Ласточка» — 46,80 и 38,50 рубля соответственно.