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17 Апрель, 2018


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В воскресенье петербургские электрички провезут велосипедистов бесплатно

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в: Новости
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Акция посвящена открытие велосезона

Фото: wikimedia.com

В воскресенье, 22 апреля, на территории шести регионов России, в том числе и в Петербурге, в честь дня открытия велосезона плата за провоз велосипедов в пригородных поездах взиматься не будет.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Кроме Петербурга и Ленинградской области пассажирам разрешат не оплачивать проезд для двухколесного транспорта в республике Карелия, а также в Псковской, Новгородской и Мурманской областях.

В остальные дни за провоз велосипеда придется заплатить. В Петербурге эта плата составляет 41,60 рубля, на территории Ленобласти – 35,70 рубля. В электропоездах «Ласточка» — 46,80 и 38,50 рубля соответственно.

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