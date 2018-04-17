В ЗакСе об «остобленных» деревьях: это омолаживающая процедура

Такой обрезке подвергаются только старые и больные деревья

Комиссия по экологической защите населения ЗакСа обсудила во вторник, 17 апреля, методы весенней обрезки деревьев в Северной столице. Повод для организации совещания стало заявление активистов «Красивого Петербурга» о варварском способе «остобления» зеленых насаждений и призыв к горожанам присылать соответствующие фотографии.

Как отмечал координатор организации Красимир Врански, этот метод приводит к уродованию и гибели деревьев.

В свою очередь, начальник Управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Сергей Ляховненко отметил, что ежегодно весной в городе проводится омолаживающая обрезка деревьев, которая направлена на продление жизни зеленых насаждений и обеспечение безопасности граждан.

«Такой процедуре подвергаются лишь старые и больные деревья. В год обрезаются чуть более 2 тыс. стволов или 0,13% от их общего числа в Петербурге. Большая часть из них – тополя. Эти деревья в большом количестве были высажены в Ленинграде в 50-х годах прошлого века, чтобы восполнить урон нанесенный войной. Обладая высокими санитарными свойствами тополь, в то же время, имеет крайне хрупкую древесину и непродолжительный срок жизни», — пояснил он.

Сергей Ляховенко заверил также, что главную угрозу существованию и здоровью городских зеленых насаждений в настоящее время представляет парковка машин на газонах, негативное воздействие выхлопных газов, неконтролируемый выгул животных и вандализм.