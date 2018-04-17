Минстрой решил оставить подвалы открытыми для кошек

Соответствующее заявление сделал Андрей Чибис

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис заявил, что Минстрой пересмотри нормы технической эксплуатации жилищного фонда и сохранит в подвалах многоквартирных домов отверстия для воздухообмена, по котором смогут пролазить кошки. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Согласно приказу министерства, один продух должен иметь ячейки размером 15/15 сантиметров для постоянного проветривания. Именно через них животные будут попадать в подвал.

Добавим, что по решению общего собрания собственников такие отверстия могут быть закрыты специальной заградительной сеткой.

«Норма о запрете проникновения кошек в подвалы и техподполья исключается. Вместо нее указывается, что помещения общего имущества в МКД должны быть защищены от того, чтобы в них проникали грызуны и насекомые, посредством проведения дезинфекции и дератизации», — добавил Чибис.

Зоозащитники уже призывали не замуровывать подвалы, указывая на те случаи, когда животные гибли, оказавшись в ловушке. Комитет Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды подчеркивает, что присутствие кошек в подвалах позволяет жильцам спасаться от грызунов.