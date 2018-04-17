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17 Апрель, 2018


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«Беговая» и «Новокрестовская» появились на «Яндекс. Картах»

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в: Новости
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Новые станции зеленой ветки метрополитена Петербурга теперь можно увидеть онлайн

Фото: «Яндекс. Карты»

На сервисе «Яндекс. Карты» стали отображаться новые станции зеленой ветки метро Северной столицы. В онлайн режиме подземку уже продлили на «Новокрестовскую» и «Беговую».

Напомним, что запуск пробного состава по этим станциям, который был запланирован на 15 апреля, отложили из-за небольших недочетов на неделю.

Обе станции планируют открыть для пассажиров 29 апреля. Тестировать их будут футбольными фанатами на матче «Зенит» — ЦСКА.

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