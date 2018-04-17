«Беговая» и «Новокрестовская» появились на «Яндекс. Картах»

Новые станции зеленой ветки метрополитена Петербурга теперь можно увидеть онлайн

На сервисе «Яндекс. Карты» стали отображаться новые станции зеленой ветки метро Северной столицы. В онлайн режиме подземку уже продлили на «Новокрестовскую» и «Беговую».

Напомним, что запуск пробного состава по этим станциям, который был запланирован на 15 апреля, отложили из-за небольших недочетов на неделю.

Обе станции планируют открыть для пассажиров 29 апреля. Тестировать их будут футбольными фанатами на матче «Зенит» — ЦСКА.