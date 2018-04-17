Дефицит мест в петербургских детсадах составляет 41,5 тысячи

В школах города наблюдается профицит, но не во всех районах

Глава КГА Владимир Григорьев на VI Съезде строителей Северо-Запада в Экспофоруме отметил, что Петербург продолжает страдать от дефицита мест в детских садах, а в школах городах по большей части сохраняется профицит.

Григорьев привел данные «температурных карт» комитета по обеспеченности социальной инфраструктуры. Согласно этой информации, в Петербурге сейчас 1419 ГДОУ, в них имеется 231 тысяч мест.

В частных садах воспитывается около 2,2 тысячи детей. Нормативная потребность в этих местах составляет около 322 тысяч мест. Однако, как пишет «Фонтанка», поскольку не все дети посещают ГДОУ, КЭПиСП посчитал уточненные данные. Из расчета, что лишь 25% детей от 2 месяц до 3 лет посещают детсады, а малыши от 3 до 7 дет – уже 95%.

В результате получилась цифра в 41,5 тысячи мест – это нехватка. Единственный район, где дела с детскими садами обстоят получше, — Курортный.

В школах Петербурга сохраняется профицит, но в южных районах (к примеру, в Пушкинском), до профицита далеко. Всего в городе на Неве 441 тысяча мест в 830 государственных школах, там учится 436 тысяч детей, в том числе 27 тысяч иногородних.

В частных учебных заведения оказалось всего 5400 воспитанников.