Власти Ленобласти ищут для ЖК «Яркий» от «Норманна» нового инвестора

Михаил Москвин уже провел две встречи с представителями компании –кандидата

Достраивать проблемный ЖК «яркий» в Янино будет новый инвестор. Заместитель председателя правительства 47 региона Михаил Москвин уже провел две встречи с представителями компании –кандидата.

Как отметили в пресс-службе чиновника, позиция «Норманна» заключается в том, чтобы подписывать с правительством Ленобласти только осуществимые планы по завершению долгостроев с подтвержденным финансированием. Видимо, ЖК «Яркий» в такие проекты не входит.

Отметим, ранее сообщалось, что ради своих обманутых дольщиков «Норманн» готов распродать земли.

ГК «Норманн» строит в Ленинградской области ЖК «Десяткино», «Десяткино 2.0», ЖК «Яркий», ЖК «Морошкино». Общее количество договоров долевого участия — около 3,2 тысяч.

В феврале этого года стало известно, судебные приставы добились возбуждения 7 уголовных дел в отношении генерального директора ООО «Норманн» Бориса Бросалина. Ему вменили злостное уклонение от выплат неустоек и штрафов дольщикам.

О проблемах «Норманна» заговорили еще осенью 2016 года. Тогда застройщик публично расписался в невозможности сдержать свои обещания и соблюсти сроки строительства своих объектов в Петербурге и Ленобласти. Компания опубликовала изменения в проектные декларации, согласно которым сроки ввода объектов переносился на 1,5-2 года.