жк днепропетровская 37

17 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Власти Ленобласти ищут для ЖК «Яркий» от «Норманна» нового инвестора

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Михаил Москвин уже провел две встречи с представителями компании –кандидата

Достраивать проблемный ЖК «яркий» в Янино будет новый инвестор. Заместитель председателя правительства 47 региона Михаил Москвин уже провел две встречи с представителями компании –кандидата.

Как отметили в пресс-службе чиновника, позиция «Норманна» заключается в том, чтобы подписывать с правительством Ленобласти только осуществимые планы по завершению долгостроев с подтвержденным финансированием. Видимо, ЖК «Яркий» в такие проекты не входит.

Отметим, ранее сообщалось, что ради своих обманутых дольщиков «Норманн» готов распродать земли.

ГК «Норманн» строит в Ленинградской области ЖК «Десяткино», «Десяткино 2.0», ЖК «Яркий», ЖК «Морошкино». Общее количество договоров долевого участия — около 3,2 тысяч.

В феврале этого года стало известно, судебные приставы добились возбуждения 7 уголовных дел в отношении генерального директора ООО «Норманн» Бориса Бросалина. Ему вменили злостное уклонение от выплат неустоек и штрафов дольщикам.

О проблемах «Норманна» заговорили еще осенью 2016 года. Тогда застройщик публично расписался в невозможности сдержать свои обещания и соблюсти сроки строительства своих объектов в Петербурге и Ленобласти. Компания опубликовала изменения в проектные декларации, согласно которым сроки ввода объектов переносился на 1,5-2 года.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X