На российский рынок выходит новый международный ритейл-бренд

На смену Statoil пришел Circle K

Во вторник, 17 апреля, в Петербурге состоялась презентация нового для России бренда Circle K. Церемония была приурочена к завершению российского этапа глобального ребрендинга Statoil в Европе. Теперь все АЗС Statoil будут работать под маркой международного ритейл-бренда Circle K.

Бренд Circle K принадлежит крупному международному ритейлеру Alimentation Couche-Tard Inc, под логотипом которого работает более 15 тысяч торговых точек по всему миру.

Компания является независимым оператором в индустрии продуктов питания и продовольственных товаров. В Европе бренд считается лидером среди топливных операторов с прилегающими к АЗС магазинами.

Ребрендиг шел с февраля 2018 года. Петербургский этап предваряли две региональные кампании в Пскове и Мурманске. Всего российская сеть АЗС Circle K насчитывает 33 автозаправочные станции, 17 из которых находятся в Петербурге и Ленинградской области.

«Сегодня исторический день для компании Couche-Tard и для нашего глобального бренда Circle K. Мы вышли на российский рынок 25 лет назад, открыв в 1993 году наше первое представительство в Мурманске. В Санкт-Петербурге и в Пскове мы работаем уже более 10 лет. Я помню, как впервые стоял на этой площадке, где сейчас находится АЗС «Circle K-Пулковское», и я крайне рад оказаться здесь вновь», — сказал президент Circle K Europe Якоб Скрам.

«Мы меняем имя и бренд, но с нами остаются наши сотрудники, наши сервис и качество, которые мы постоянно совершенствуем. Сегодня мы официально открываем сеть АЗС Circle K на территории Санкт-Петербурга», — добавил вице-президент Circle K Russia Юрий Брянцев на открытии АЗС.