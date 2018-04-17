Стало известно, у каких долгостроев Ленобласти появился свет в конце тоннеля

Впрочем, некоторые девелоперы не спешат радовать своих обманутых дольщиков

В правительстве Ленинградской области назвали застройщиков, которые готовы заключить с властями 47 региона соглашения о достройке проблемных жилых комплексов. Стали известны и аутсайдеры, не торопящиеся пока радовать своих обманутых дольщиков.

Так, компания «Главстройкомплекс» первой прислала тексты соглашений по вводу ЖК «Радужный» во Всеволожске и ЖК «Галактика» в Новом Девяткино. Документ подписал лично генеральный директор компании Николай Пасяда. Бывший вице-губернатор Ленобласти не выразил пожеланий по помощи со стороны властей. Однако и не приложил ни графиков сдачи домов, ни подтверждения финансирования работ. Госстройнадзор уже обратился к застройщику с просьбой прислать недостающие документы.

Компания «Навис» завизировала соглашения по объектам ЖК «Щегловская усадьба» в поселке Щеглово и ЖК «Созвездие» в Мурино. Генеральный директор компании Александр Львович представил также и дорожную карту завершения жилых комплексов. Документы будут опубликованы.

Компания «Лидер Групп», возводящая ЖК «Девятый вал» и ЖК «Три кита» в Мурино, уклонилась от подписания соглашения. Ранее застройщик официально объявил о том, что срок ввода в эксплуатацию второй очереди ЖК «Три Кита» в Мурино на сентябрь 2018 года. В обращении к дольщикам представители застройщика заверяли, что возведение объекта ведется высокими весьма высокими темпами, но ряд работ не успеют завершить в заявленные ранее сроки. При этом ключи новоселам обещают вручить в срок до 31 декабря 2018 года. Девелопер уже подал заявление на продление разрешения на строительство.

Руководитель компаний «Ленспецстрой» и «Леноблстрой», строящих ЖК «Ленинградская перспектива» Дмитрий Астафьев заверил, что подписал соглашение и график завершения корпусов, но пока не представил их в Госстройнадзор.

Председатель ЖСК «Муринское-1» (ЖК «Силы природы» в Мурино, ГК О2 Development) Надежда Хвощевская рассказала, что проект соглашения поступил в ее организацию электронной почтой; она попросила представить документ почтой России, а также обратиться в компанию CLC Натальи Шатихиной, которая теперь представляет интересы ЖСК. С CLC связаться не удалось.

«Параллельно без участия O2 правительство области договорилось с УК «Мурино» о подведении сетей водоснабжения и канализования к границам участка «Сил природы» без аванса со стороны застройщика», — отметили в пресс-службе Михаила Москвина.

Наконец, компания «Норманн» активно сотрудничает с администрацией Ленобласти по достройке ЖК «Морошкино» (Бугры), ЖК «Десяткино» (вторая очередь) в Мурино. Впрочем, даты сдачи объектов пока не называются.