Метрополитен объяснил, почему поезда иногда не доезжают до конечных станций

Когда речь не идет о чрезвычайных ситуациях

Канал петербургской подземки в Telegram ответил на вопрос подписчицы о том, почему иногда в поездах в метро раздаются объявления: «Состав дальше не пойдет. Просим покинуть вагоны».

Первая из причин – это часы пик, когда пассажиропоток наиболее сильный. На станциях «Академическая», «Проспект Просвещения» и «Ломоносовская» до сентября этого года составы уходили в так называемый зонный оборот – перевод поезда на дополнительные пути и перенаправление его на наиболее загруженный участок при необходимости. Сейчас так больше не делают.

Не дойди до конечной станции составы могут и из-за необходимости техосмотров в отсутствии депо поблизости.

«Так, например, жителям домов вблизи станций «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов» иногда приходится делать временную остановку на станции «Автово».

Особенностью Линии 1 является то обстоятельство, что депо «Автово» находится не на конечной станции. А в связи с отсутствием депо на Линии 4 составы для прохождения технического обслуживания следуют во внепиковое время через соединительную ветку «Площадь Александра Невского 1 – 2» на Линии 3 в депо «Невское», расположенное за станцией «Рыбацкое». Именно поэтому после утреннего и вечернего часов пик пассажиры на станции «Площадь Александра Невского» иногда провожают пустые составы и ждут следующего поезда», — пояснили в Telegram.

Аналогичная ситуация с отсутствием депо складывается для линии 5 со станцией «Купчино». Для нее составы приходится загонять в депо «Московское» линии 2.

«И если после 9 утра или 19 вечера вы заметили, что некоторые поезда следуют по Линии 5 только от станции «Международная» до станции «Садовая», то знайте, далее они уходят по соединительной ветке на станцию «Невский проспект», где их передают на осмотр в депо «Московское»», — добавили там.