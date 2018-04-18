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18 Апрель, 2018


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На торги выставлен участок земли рядом с гипермаркетом «Ряды»

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в: Новости
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Также рядом построят жилье с видом на крематорий

На торги выставлен участок площадью 4,9 га под производственно-складскую застройку рядом с развязкой Шафировского и Индустриального проспектов, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома. Начальная цена – 85 млн рублей, объект находится в залоге у банка «Россия».

Согласно ПЗЗ данная территория относится к зоне ТПД1-3, где возможно строительство производственно-складских и общественно-деловых объектов, например, производственный комплекс, логистический, офисный или торговый центр и пр.

Участок расположен в Красногвардейском районе Петербурга, в 1,5 км от развязки КАД. С западной стороны территория ограничена Индустриальным проспектом, с севера – Волго-донским. В ближайшем окружении находится промзона Ржевка и гипермаркет Оптоклуб «Ряды», а также крематорий.

Напомним, накануне по соседству был инициирован проект строительства жилья по соседству с «домом вечного сна». Речь об участке 20 га между Волго-Донским, Индустриальным и Шафировским а также проектным продолжением улицы Коммуны. Инициатор — ООО «Менеджмент проекты инвестиции».

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