В Смольном назвали дату официального открытия «Новокрестовской»

Полноценное тестирование объектов к ЧМ-2018 назначили на май

Власти Санкт-Петербурга подтвердили, что 29 апреля объекты к чемпионату мира по футболу-2018 будут задействованы не в полном режиме. Полноценное тестирование назначили на май.

На матче «Зенит» — ЦСКА, который состоится 29 апреля, все транспортные объекты к ЧМ, включая набережную Макарова, новые станции метро и мост Бетанкура, будут задействованы для пропуска в ограниченном режиме. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на КРТИ.

Официальное тестирование назначили на 13 мая. Объекты вновь попробуют проверить футбольными фанатами. В этот день состоится матч «Зенита» и «СКА-Хабаровск». Официальное открытие объектов пока не назначили.

В КРТИ добавили, что работы на объектах в среднем завершены более чем на 90%.