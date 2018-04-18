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18 Апрель, 2018


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В Смольном назвали дату официального открытия «Новокрестовской»

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Полноценное тестирование объектов к ЧМ-2018 назначили на май

Фото: metrostroy-spb.ru

Власти Санкт-Петербурга подтвердили, что 29 апреля объекты к чемпионату мира по футболу-2018 будут задействованы не в полном режиме. Полноценное тестирование назначили на май.

На матче «Зенит» — ЦСКА, который состоится 29 апреля, все транспортные объекты к ЧМ, включая набережную Макарова, новые станции метро и мост Бетанкура, будут задействованы для пропуска в ограниченном режиме. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на КРТИ.

Официальное тестирование назначили на 13 мая. Объекты вновь попробуют проверить футбольными фанатами. В этот день состоится матч «Зенита» и «СКА-Хабаровск». Официальное открытие объектов пока не назначили.

В КРТИ добавили, что работы на объектах в среднем завершены более чем на 90%.

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