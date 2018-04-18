Процесс формирования Единого каталога производителей стройматериалов предлагают модернизировать

Избыточные требования по раскрытию финансовой информации о производителях могут вызвать негативное отношение у участников рынка стройматериалов

Союз промышленников и производителей Петербурга намерен обратиться в Минпромторг РФ с предложениями по упрощению порядка формирования Единого электронного каталога производителей стройматериалов на основе ГИСП. Об этом стало известно в рамках мероприятий конгресса по строительству IBC, передает корреспондент Stroypuls.

По мнению главы Союза промышленников Петербурга Михаила Лобина, избыточные требования по раскрытию финансовой информации о производителях могут вызвать негативное отношение у участников рынка стройматериалов. Кроме того, излишняя прозрачность бизнес-процессов, полагают предприниматели, способна негативно отразиться на наполняемости каталога.