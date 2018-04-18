В Петербурге безымянный бульвар станет сквером Пограничника

Решение парламентариев города теперь должен утвердить Георгий Полтавченко
В Курортном районе Петербурга появится сквер Пограничников. Таким образом решили назвать пока безымянный бульвар между Сестрорецким разливом и Приморским шоссе.
Решение было принято в окончательном третьем чтении Законодательным собранием города. Теперь его направили на подпись губернатору Георгию Полтавченко.
Появление сквера Пограничников связано со столетием дня учреждения пограничной охраны. В этот день в России традиционно отмечают День пограничника.