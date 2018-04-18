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18 Апрель, 2018


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Через два года площадь музея Фаберже увеличится вдвое

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в: Новости
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Строительство будет вестись за счет средств культурно-исторического фонда «Связь времен»

фото: пресс-служба Главгосэкспертизы

Петербургский филиал одобрил проект приспособления под современное использование музейно-выставочный комплекс западной части здания дворца Нарышкиных-Шуваловых. Здесь находится легендарный музей Фабереже с его коллекцией работ знаменитого ювелира.

Работы по приспособлению продлятся 2 года. При этом площадь западной части дворца увеличится в 2 раза: с 686,5 до 2318,7 кв. м. Деньги на реализацию проекта предоставит культурно-исторический фонд Виктора Вексельберга «Связь времен».

Объект был признан памятником федерального значения в 2006 году. Тогда же его сдали в аренду фонду. В 2013 году завершилась реконструкция здания.

В составе постоянной экспозиции были представлены ювелирные работы мастерской Карла Фаберже, в частности – пасхальные яйца, принадлежавшие российской императорской семье. После революции они были вывезены за границу, но в начале 2000-х годов Виктор Вексельберг выкупил их и вернул на родину.

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