На красной ветке петербургского метро случился коллапс

Поезда следуют с увеличенным интервалом, рассказали очевидцы

Петербуржцы через социальные сети рассказали о коллапсе, который произошел на красной ветке метро Северной столицы.

В группе «ДТП И ЧП Петербург» очевидцы утверждают, что всех пассажиров попросили покинуть вагоны поезда на станции метро Балтийская. Через громкоговоритель всех предупредили об увеличенном интервале.

Некоторые поезда в настоящий момент стоят в тоннелях. «На Технологическом институте также стоит состав», — пишут горожане.

«13-06 по техническим причинам ст. Владимирская закрыта. на участке от ст. Площадь Ленина до ст. Проспект Ветеранов поезда следуют с увеличенным интервалом», — написали в пресс-службе подземки.

Представители метрополитена также добавили, что «движение осуществляется на участках Площадь Ленина — Девяткино и Проспект Ветеранов – Нарвская».

Отметим, что, по данным городских СМИ, ЧП возникло из-за неисправного состава, который пытаются оттащить в депо.