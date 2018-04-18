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18 Апрель, 2018


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Станции красной ветки метро закрывают одну за другой

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в: Новости
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Сайт метрополитена больше не в зоны доступа

Как сообщают очевидцы в социальной сети «В Контакте» в группе «ДТП и ЧП», на красной линии метро, где произошел сбой из-за сломанного состава, закрываются одну за другой станции.

«В 13-24 ст. Пушкинская закрыта. В 13-26 ст. Балтийская закрыта. В 13-10 ст.Пр.Ветеранов, Ленинский пр. закрыты. В 13-10 ст.Пр.Ветеранов, Ленинский пр. закрыты», — отмечают там  (орфография и пунктуация соблюдены авторские – прим. редакции).

При этом сайт метрополитена больше не в зоны доступа. В Telegram-канале городской поземки отмечают, что в 13. 34 вход на станцию «Кировский завод» ограничен.

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