Станции красной ветки метро закрывают одну за другой

Сайт метрополитена больше не в зоны доступа

Как сообщают очевидцы в социальной сети «В Контакте» в группе «ДТП и ЧП», на красной линии метро, где произошел сбой из-за сломанного состава, закрываются одну за другой станции.

«В 13-24 ст. Пушкинская закрыта. В 13-26 ст. Балтийская закрыта. В 13-10 ст.Пр.Ветеранов, Ленинский пр. закрыты. В 13-10 ст.Пр.Ветеранов, Ленинский пр. закрыты», — отмечают там (орфография и пунктуация соблюдены авторские – прим. редакции).

При этом сайт метрополитена больше не в зоны доступа. В Telegram-канале городской поземки отмечают, что в 13. 34 вход на станцию «Кировский завод» ограничен.