Блогеры насчитали 150 потенциальных «Зимних вишен» в Петербурге

Всего по России таких объектов более 1 тысячи

В телеграм-боте «Открой дверь!» собрали информацию об 1,3 тысячи потенциально опасных объектов, в которых возможно повторение трагедии, аналогичной той, что произошло в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Речь идет о строениях, где заперты эвакуационные выхода и имеются серьезные нарушения техники безопасности.

Как сообщает «Фонтанка», около 150 таких строений располагается в Петербурге. Впрочем, конкретные объекты не называются.

«Я считаю, что это — информация общественной значимости, и поэтому выкладываю список публично. Предупреждаю сразу — это страшный список. В нем — школы, поликлиники, детские сады, вузы, общежития, бизнес-центры, торговые центры. Места, куда каждый день ходим мы, наши родственники, близкие, дети. Места, где мы привыкли чувствовать себя в безопасности — увы, ошибочно», — отметила в «Фейсбуке» блогер и один из инициаторов проекта Кристина Потупчик.

Напомним, пожар в кинотеатре ТРЦ начался днем 25 марта. По официальным данным Следственного комитета, погибли 64 человека, еще около 50 человек пострадали. В основном это были дети.