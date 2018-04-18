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18 Апрель, 2018


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Власти Ленобласти объяснили, на каких условиях в регионе может заработать аналог «Платона»

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в: Новости
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В настоящее время из 10 тысяч км региональной сети требуют пристального внимания 4.5 тысячи км дорог

Региональная система, аналог федерального «Платона», может появиться в Ленобласти только после распоряжений федерального центра. Об этом заявил глава комитета по дорожному хозяйству 47 региона Юрий Запалатский.

«Нам требуется спустить программу на региональный уровень. В Ленобласти система крайне востребована. У нас естьдва порта «Усть-Луга» и Приморский, имеются две государственные границы с Эстонией и Финляндией, существенно увеличивается грузопоток», — отметил он и добавил, что в связи с этим необходимо все средствами сохранить дорожную сеть Ленобласти.

По данным Юрия Запалатского, в настоящее время из 10 тысяч км региональной сети требуют пристального внимания 4.5 тысячи км дорог.

Юрий Запалатский отметил, что власти Ленобласти не направили никакого запроса в Минтранс и Росавтодор, однако предложение было вынесено накануне в резолюцию конференции дорожников.

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