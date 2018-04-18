Всего на строительство и ремонт трасс и магистралей потратят 1,5 млрд рублей

Центральную улицу в Кудрово начнут ремонтировать одной из первых в весенне-летнем сезоне дорожном сезоне 2018 года. Кроме того, на ремонт отправятся трассы Выборгского района около поселка Рощина. Об этом сообщает пресс-служба 47 региона.

Всего на дорожную кампанию этого года из бюджета Ленобласти направят 1,5 млрд рублей. На эти деньги восстановят тридцать участков трасс в 13 муниципальных районах.

На Центральной улице в Кудрово движение транспорта будет перекрываться частично. При этом укладка асфальта будет вестись в ночное время, чтобы не создавать неудобств для автомобилистов.

Кроме того, дорожный ремонт затронет несколько наиболее загруженных трасс региона. В частности, будет завершено восстановление покрытия 19-километрового новгородского участка трассы «Зуево — Новая Ладога», переданного в безвозмездное пользование Ленинградской области для приведения его в нормативное состояние. В Волосовском и Ломоносовском районах ремонты пройдут на трассах «Сосновый Бор – Глобицы», «Ропша — Оржицы», «Толмачево — Нарва» и «Гатчина — Ополье».

В рамках строительства объектов дорожной инфраструктуры в 2018 году особое внимание уделят вводу в эксплуатацию двух путепроводов в Выборгском районе и Гатчине. По виадуку на третьем километре перегона «Выборг — Таммисуо» летом откроется рабочее движение, а путепровод в Гатчине получит развязку со стороны Киевской улицы. На виадуке, расположенном вблизи 11 километра перегона «Таммисуо — Гвардейское», продолжится строительство съездов на изъятых земельных участках.