РЖД установит шумозащитные экраны по пути следования «Сапсанов» в Колпино

Но произойдет это только через полгода

РЖД установит шумозащитные экраны по пути следования «Сапсанов» в Колпинском районе. Такое решение вынес городской суд Петербурга, и оно вступило со среды, 18 апреля в законную силу.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу депутата Госдумы Михаила Романова. Впрочем, горсуд отметил, что решение РЖД должно исполнить в течение полугода. Поэтому народный избранник обратился в Федеральную службу судебных приставов, Минтранс и прокуратуру РФ для ускорения процесса.

Как отмечает Михаил Романов, на его сторону уже встал Роспотребнадзор Петербурга, который установил факт превышений уровня шума в поселках Колпино из-за «Сапсанов».

Шумозащитные экраны должны появится, в частности, в поселках Понтонный, Усть-Ижора, Петро-Славянка и Металлострой.

Отметим, ранее сообщалось что, установить шумзащитные экраны на Каоннерском острове предстоит компании-оператору ЗСД – «Магистрали Северной Столицы».