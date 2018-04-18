Стало известно, сколько денег в 2017 году заработали вице-губернаторы Петербурга

Игорь Албин улучшил свой результат на 200 млн рублей и сохранил имущество

По итогам 2017 года глава строительного блока Смольного Игорь Албин заработал 2,7 млн рублей. В 2016 году доход чиновника составил 2,5 млн рублей. Игорь Албин, судя по данным, опубликованным на портале администрации губернатора Северной столицы, не совершал сделок с недвижимым и движимым имуществом. Он до сих пор остается владельцем половины квартиры площадью 104 кв. м, двух земельных участков под ИЖС площадью 4,2 га, автомобилей Buick Special Straight, Porsche Cayenne, мотоцикла Harley-Davidson, а также мотовездеход Polaris rzr 800.

Ответственный за блок ЖКХ Николай Бондаренко смог заработать 3 млн рублей в прошлом году, или на 1,5 млн меньше, чем в 2016 году. Впрочем, вторая половина чиновника принесла в семью 1,7 млн рублей, улучшив показатель на 100 млн. Николай Бондаренко по-прежнему является собственником 67,7-метровой квартирой и участка под ИЖС площадью 1,2 тысяч «квадратов». А вот его супруга в 2017 году одну из двух квартир, видимо, успешно продала.