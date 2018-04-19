Экономическая полиция пришла в офис дорожного подрядчика АО «Буер»

Обыски могут быть связаны с областными контрактами

В четверг, 19 апреля, в офис одного из крупных дорожных подрядчиков Петербурга АО «Буер» пришла экономическая полиция, проходят обыски. Как пишет «Фонтанка», это может быть связано с областными контрактами.

В здание офиса организации на Новолитовской улице пришли представители Следкома и экономической полиции. Оперативные мероприятия по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере проводятся и по домашним адресам руководителей компании.

АО «Буер» — один из крупнейший дорожных подрядчиков региона. В Петербурге компания выполняет работы по продолжению Софийской улицы до Московского шоссе. Общая сметная стоимость превышает 4 миллиарда рублей.

Уточняется, что в 2010 году Дирекция транспортного строительства Петербурга заключила с компанией контракт на сумму 380 миллионов рублей, в 2013 году выяснилось, что реальная сумма работ гораздо ниже.