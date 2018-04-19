Производство автозаводов Санкт-Петербурга снизилось на 9%

В марте заводы Северной столицы выпустили 28,9 тысяч автомобилей

По данным Петростата, в марте 2018 года автозаводы Петербурга выпустили 28,9 тысяч машин, что на 9% ниже показателей за этой же период 2017 года, тогда аналитики насчитали 31,7 тысяч автомобилей.

Специалисты объясняют снижение высокими темпами февраля. В предыдущий месяц объем производства составил 30,6 тысяч машин, что на 21% больше, чем в феврале минувшего года.

Всего по итогам квартала в городе на Неве выпустили 87,8 тысяч автомобилей, что на 7% больше, чем в 2017 году.

В Петербурге в настоящее время выпускаются модели: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.