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19 Апрель, 2018


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Производство автозаводов Санкт-Петербурга снизилось на 9%

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в: Новости
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В марте заводы Северной столицы выпустили 28,9 тысяч автомобилей

Фото: pixabay.com

По данным Петростата, в марте 2018 года автозаводы Петербурга выпустили 28,9 тысяч машин, что на 9% ниже показателей за этой же период 2017 года, тогда аналитики насчитали 31,7 тысяч автомобилей.

Специалисты объясняют снижение высокими темпами февраля. В предыдущий месяц объем производства составил 30,6 тысяч машин, что на 21% больше, чем в феврале минувшего года.

Всего по итогам квартала в городе на Неве выпустили 87,8 тысяч автомобилей, что на 7% больше, чем в 2017 году.

В Петербурге в настоящее время выпускаются модели: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

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