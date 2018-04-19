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19 Апрель, 2018


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На Малой Садовой улице «проснулся» фонтан «Шар»

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в: Новости
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Следующий на очереди – фонтан у Казанского собора

Фонтан «Шар» на Малой Садовой улице
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Сотрудники ГУП «Водоканала СПБ» запустили в тестовом режиме фонтан «Шар» на Малой Садовой улице. Официальное открытие современной достопримечательности Невского проспекта еще должно состояться.

Как сообщает ПД, далее «проснутся» должен фонтан у Казанского собора. А 9 мая заработают фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина. Их будут запускать ежедневно с 11.00 до 23.00.

Всего в этом году в Северной столице будут работать 52 фонтана и четыре фонтанных комплекса.

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