На Малой Садовой улице «проснулся» фонтан «Шар»

Следующий на очереди – фонтан у Казанского собора

Сотрудники ГУП «Водоканала СПБ» запустили в тестовом режиме фонтан «Шар» на Малой Садовой улице. Официальное открытие современной достопримечательности Невского проспекта еще должно состояться.

Как сообщает ПД, далее «проснутся» должен фонтан у Казанского собора. А 9 мая заработают фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина. Их будут запускать ежедневно с 11.00 до 23.00.

Всего в этом году в Северной столице будут работать 52 фонтана и четыре фонтанных комплекса.