В Петербурге Дом Безобразовых решили защитить сеткой

Работы обещают закончить до конца мая 2018 года

В Петербурге дом Безобразовых на набережной реки Фонтанки затянут новой защитной сеткой. Это спасет жильцов и прохожих от обвала лепнины с фасада. Такое решение было принято после обращения депутата Законодательного собрания города Алексея Ковалева.

Ковалев по просьбам жителей указанного дома обратился в жилищный комитет и администрацию Центрального района с жалобой на состояние фасада объекта культурного наследия, построенного в 1881-1882 годах на набережной реки Фонтанки, 24.

Согласно полученной информации, лепнина фасада особняка последние годы стремительно осыпается. Несколько петербуржцев уже получили травмы от обвалившейся штукатурки.

Районная администрация парламентарию ответила и пообещала провести работы по демонтажу кронштейнов, оставшихся от первой защитной конструкции. Затем дом обтянут защитной сеткой. Работы завершат до 31 мая. Капитальный ремонт планируется провести в 2019 году.