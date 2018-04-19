Ботанический сад Петербурга перешел на летний режим

С 30 апреля Парк-дендрарий будет работать семь дней в неделю

В пресс-службе петербургского Ботанического сада предупредили посетителей, что организация переходит на летний режим работы. Об этом представители сада рассказали в социальных сетях.

Кассы переместятся на летний вход с набережной реки Карповки. Продавать билеты с 29 апреля по 20 мая будут с 10:00 до 18:00, гулять по территории Парка-дендрарий разрешат до 19:30.

С 21 мая билеты можно приобрести с 10:00 до 19:00, а променад по парку продлят до 20:00.

С 30 апреля и до наступления осени сад будет работать каждый день.