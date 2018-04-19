Петербург окружат лесопарковым поясом

Впрочем, когда это произойдет, чиновники не уточняют

В Смольном обсудили перспективы создания вокруг Петербурга и на части земель Ленобласти так называемого лесопаркового пояса Северной столицы. Как отметил глава КГА Владимир Григорьев, планы по новым зеленым насаждениям вынашивались еще с середины 50-ых годов прошлого века.

К планам вернулись в 2017 году по инициативе Общероссийского народного фронта, которая получила поддержку Минприроды и Общественной палаты.

Как пояснил Владимир Григорьев, в зеленый пояс включат наделы лесных участков в составе земель лесного фонда Ленинградской области.

«В рамках данной работы КГА подготовлен проект концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации), как предварительного этапа подготовки Генерального плана. В составе проекта разработана схема природно-пространственного каркаса территории агломерации, частью которой и должен стать зеленый пояс, выполняющий средозащитные, а также рекреационные функции, и являющийся зоной с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности», — пояснил глава КГА.

Впрочем, когда это произойдет, чиновники не уточняют