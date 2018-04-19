В центре Петербурга ограничат движение из-за фестиваля «Велодень»

Ограничения ждут автомобилистов 21 и 22 апреля

В пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга предупредили о новых ограничениях движения, которые связаны с проведением образовательно-культурного фестиваля «Велодень».

С 00:00 21 апреля до 13:00 22 апреля будет запрещена парковка транспорта по набережной реки Мойки от Гороховой улицы до переулка Антоненко.

С 13:00 до 19:00 22 апреля будет запрещено движение на участке переулка Гривцова в направлении от Казанской улицы к набережной реки Мойки.

На это же время в этот же день полностью перекроют движение по набережной реки Мойки от Гороховой улицы до переулка Антоненко.

Фестиваль «Велодень» проводит КРТИ Петербурга, Петербургского велосообщество и представительство зарегистрированного союза «Фонд имени Фридриха Эберта (Германия) в Санкт-Петербурге».