Финская Prisma ликвидирует два супермаркета в Петербурге до 30 июня

За последние 2 года показатели рентабельности этих двух объектов оставляют желать лучшего

Продуктовый ритейлер Prisma намерена до 30 июня этого года закрывать два супермаркета в ТРК на Бухарестской улице, 32 и на Балканской улице, 17. Эти объекты не приносят компании прибыли, на которую она рассчитывала.

Как сообщает ДП, генеральный директор Prisma Ярмо Паавилайнен не отрицает факт ликвидации супермаркетов. По его словам, за последние 2 года показатели рентабельности этих двух объектов оставляют желать лучшего, и смысла работать в двух ТРК больше нет.

Впрочем, он отметил, что Prisma в России и Петербурге по-прежнему развивает форматы у дома — супер- и мини-маркетов. Так, в частности, 4 апреля на Владимирской площади открылся новый магазин, и первые дни работы продемонстрировали многообещающие результаты. Кампания намерена к 2022 году открыть до 20 новых объектов.