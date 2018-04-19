Режим работы станции метро «Московские ворота» изменится из-за ремонта эскалатора

Почти час утром вход на станцию будет закрыт

На станции метро «Московские ворота» в пятницу, 19 апреля, приступят к ремонту эскалатора. Из-за этого режим работы объекта изменится с 20 апреля по 14 июня. Так, в частности, с 8.15 до 9.10 вход на станцию закроют. А 16.50 до 18. 30 вход ограничат.

«Если вы часто бываете на «Московских воротах», не забывайте, пожалуйста, про временный график работы вестибюля и пользуйтесь при необходимости наземным транспортом или соседними станциями метро – «Фрунзенская» и «Электросила»», — отмечает метрополитен Петербурга в своем Telegram-канале.