Петербургских диггеров поймали на липовой экскурсии на «Новокрестовскую» и «Беговую»

В «Метрострое» подтвердили, что выложенное в сети видео к настоящему времени давно устарело

Скандалом закончилась якобы имевшая место вылазка диггеров, переодевшихся сотрудниками «Метрополитена», на строящиеся станции подземки «Новокрестовскую» и «Беговую». Экскурсия молодых людей с выложенным на Youtube видеороликом «Инспекция перед открытием» оказалась самой настоящей любой, которую раскусили пользователи социальных сетей, сообщает ПД.

Издание приводит комментарии посмотревших «сюжет».

«Жаль, что вас, скорее всего, не привлекут за клевету по ст. 152 УК РФ и даже в рожу не плюнут. Съемки в видео ГОДИЧНОЙ давности!!!!!» – утверждают петербуржцы (орфография и пунктуация сохранены- прим. редакции).

В пресс-службе «Метростроя» также отметили, что сюжет нарезан из старых кадров. А к настоящему времени в вестибюлях уже установлены стеклянные двери.

Ради справедливости стоит отметить, что предыдущие вылазки диггеров были настоящими. Так, в январе этого года любители экстрима выложили в сеть видео c погоней со строящейся станции метро «Проспект Славы». За диггерами ринулся сотрудник подземки, а все видео сопровождалось воем сирены. Однако молодые люди оказались проворнее и успели скрыться, перепрыгну забор.

После чего для диггеров «Метрополитен» провел сам провел экскурсию.