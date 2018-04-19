Для благоустройства намыва на Васильевском острове объявят международный конкурс

Итоги подведут уже до конца года

Петербургские власти и «Группа ЛСР» приняли решение о проведении международного архитектурного конкурса по проекту набережной вдоль кварталов 10-13 южной части намыва Васильевского острова.

Как сообщает пресс-служба девелопера, эту инициативу горячо поддержал вице-губернатор Игорь Албин и глава КГА Владимир Григорьев на совещании в Смольном.

Затронули чиновники и руководство компании также болезненный вопрос строительства инфраструктуры на намывных территориях. Здесь девелпер планирует возвести жилой комплекс на 500 тысяч квадратов, а также коммерческие объекты. Кроме того, застройщику предстоит возвести прогулочную набережная вдоль береговой линии Финского залива, которая и стала одной из основным тем заседания.

Подвести итоги творческого архитектурного соревнования планируется уже в 2018 году. «Важно, что создание и благоустройство общественной зоны с променадом на набережной протяженностью почти 2 км планируется выполнить за счет собственных средств «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», входящей в «Группу ЛСР»», — отметили в пресс-службе «Группы ЛСР».

Сейчас девелопер еще продолжает намывать земли. Всего для повышения высотных отметок будет использовано порядка 3,5 млн. кубометров песка, а также примерно 30 тысяч 000 кубометров щебня и 105 тысяч 000 кубометров камня для укрепления берега залива.

Полностью завершить эти работы, как и предполагалось, компания намерена в середине 2019 года. Реализовать проект планируется к 2028 году.

Ранее сообщалось, что миллиардер Виталий Южилин принял решение избавиться от компании оператора намыва — «Терра Нова»- и передать структуру под контроль дочек «Сбербанка». Это произошло на фоне вновь всплывших претензий Смольного к оператору по поводу нехватки социальных объектов на вновь создаваемых территориях.

Участники рынка не исключали, что впоследствии проект будет перепродан кому-то из крупных игроков строительного рынка.

Добавим также, что в настоящее время на намыве уже сданы ЖК «Светлый мир «Я — романтик» от Seven Suns Development, ЖК «Капитан Немо» от «Лидер Групп». Заявлены здесь уже и новые проекты от Seven Suns Development – ЖК «Светлый мир «Тихая гавань». Его обещают достроить к 2020 году. К этому же времени на намыве должен появиться ЖК Golden City от Glorax Development. В 2022 году на намывных территориях должны быть построены объекты проекта «Гавань Капитанов» от «Лидер Групп»: ЖК «Нахимов», «Магеллан» и «Колумб».