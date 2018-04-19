Граффити вдоль ветки железной дороги на Колпино закрасят светло-серым цветом

Выполнить работы предстоит до конца апреля, чтобы не опозориться перед футбольными фанатами на ЧМ-2018

Петербургские власти и руководство РЖД приняли решение закрасить граффити на постройках вдоль ветки железной дороги от центра на Колпино светло-серым цветом, корпоративным для перевозчика.

Об этом стало известно по итогам выездного совещания членов городского Штаба по благоустройству.

Как напомнил глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, Северной столице предстоит принимать Петербургский Международный экономический форум, праздновать 315-й День рождения Петербурга, но еще и встречать Чемпионат мира по футболу 2018году. К нам приедет большое количество гостей со всего мира.

«Первое представление о городе многие гости получат, глядя на Северную столицу из окна поезда. Поэтому большое внимание мы традиционно уделяем наведению чистоты и порядка вдоль железной дороги», — сказал чиновник.

Как пояснил начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Игорь Лобко, граффити обязательно будет закрашено.

Все работы предстоит выполнить в срок до конца апреля, привести в порядок платформы – до 15 мая.