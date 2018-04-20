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20 Апрель, 2018


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Лермонтовский проспект в Петербурге будут перекрывать почти год

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в: Новости
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Фото: wikimedia.com

Движение будет ограничено с 22 апреля 2018 года по 17 апреля 2019 годаВ пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) предупредили петербургских водителей о ограничениях движения в центре города.

Там с 22 апреля 2018 года по 17 апреля 2019 года будет ограничено движение по Лермонтовскому проспекту от Садовой улицы до Канонерской улицы.

На участке будут проводить работы по размещению временного ограждения.

Ранее сообщалось, что из-за съемок фильма «Девятая» в центре Петербурга будут ограничивать движение.

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